“Yo me quedo encerradita si es contigo”: El mensaje que Danna Paola envió a “alguien” a través de las redes sociales.

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola dejó “petrificados” a sus seguidores de Instagram al emitir un mensaje directo a ese “alguien” que hasta el momento no conocemos y al mostrarse con un atuendo que dejó con la boca abierta a más de uno.

Y es que alrededor de la vida de la cantante rondan varias “leyendas” sobre su vida personal y amorosa, en la que se le han relacionado con varios personajes, pero hasta el momento ella lo ha negado todo.

Uno de ellos fue con el cantante Sebastián Yatra, con el que ha hecho varias colaboraciones, pero ambos salieron públicamente a desmentir su presunto “noviazgo”.

El “amorío” más reciente que se dijo de la intérprete de “Oye Pablo” es con el ex concursante de “La Voz México”, Alex Hoyer, pero hasta el momento Danna Paola no lo ha desmentido, pero sí explotó contra un seguidor que la cuestionó sobre ello.

Aparentemente a la estrella de “Élite” no le gusta que la estén relacionando con sus compañeros colegas, pero sigue mandando “mensajes” sin dedicatoria, disfrazados de frases que están en sus canciones, aún sabiendo que los fanáticos, quienes están pendientes de lo que escribe, sacarán sus propias conclusiones y especularán al respecto.

"Porque aprendí que el amor nunca se comparte... lalalala”, “Y has visto todos mis miedos más oscuros como si me conocieras desde hace mil años... siempre has sido tú”, son algunas de las palabras que ha dejado en su Instagram Danna Paola.

Pero el más reciente causó controversia entre algunos internautas:

Yo me quedo encerradita si es contigo...”, externó.

Y es que los “followers” de la actriz querrían saber quién sería el galán con el que la cantante de 25 años de edad, desearía estar “encerradita”, pero es muy probable que la artista los deje con la duda, ya que es parte de la “magia” que hay entre ellas y sus fans para que estén al pendiente de sus “revelaciones”.