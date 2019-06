Yo le digo a mi hijo que a su padrino le gustan los hombres: Galilea Montijo

CIUDAD DE MÉXICO.-Muchas artistas del medio del espectáculo y la música han sido coronadas como Reinas gay de la Ciudad de México.

Algunas han causado polémica como Danna Paola (quien fue coronada a los 16 años) o Gloria Trevi (quien no ha desfilado en la marcha del orgullo desde 2005).



Este año se eligió a una de las conductoras que más polémica ha causado en redes sociales: Galilea Montijo.

No hay que darle a la gente la atención que no se merece. Si alguien tiene una creencia, no hay que volverse parte del problema. Hay que aprender a no discriminar", dijo Montijo en conferencia de prensa.

Para Galilea la diversidad sexual nunca ha sido un problema, ya que, asegura, siempre ha hablado de las distintas formas de amor en el mundo.

"Me he rodeado de gente de la comunidad gay, tengo amigos que forman parte y los apoyo desde hace años. El talento viene en las venas, hasta mi compadre es parte de la comunidad y no me espanto", dijo.

Pese a las declaraciones de gremios en pro de la familia tradicional, la Reina gay 2019 dijo que la homosexualidad no es enfermedad ni una epidemia sino algo con lo que se nace.

"Tengo un hijo pequeño y obviamente le cuesta comprender la realidad de la sociedad pero trato de explicarle que hay gente diferente, que nunca tenga miedo", señala.



La conductora desfiló junto a la Marcha del Orgullo.

"Hay veces en las que mi hijo me dice: 'Mamá, ¿a mi padrino le gustan los hombres?' Yo respondo: 'claro que sí amor, hay gente que ama distinto'. No hay que cerrarnos sino ayudar a los niños a comprender el amor".