Yo jamás estuve con Juan Collado por su dinero: Yadhira Carrillo

MÉXICO.- Leticia Calderón no pudo evitar hablar de la situación que actualmente aqueja al padre de sus hijos, Juan Collado, luego de darse a conocer que además de estar detenido, al abogado y actual esposo de Yadhira Carrillo le congelaron cuentas con más de 83 millones de dólares en Andorra.

Durante su andar por la alfombra roja de la obra “Chicago”, la artista aseguró que ha pasado por muchas emociones con respecto a este caso, pero que más que ella, son los jóvenes que procreó con Collado los que están informados de esta situación.

Ellos están más enterados que yo porque están más pegados a las redes sociales y al internet y todo, y yo tengo que manejar esta situación porque es complicada, porque además nosotros no sabemos nada, ni juzgo ni culpo a nadie ni perdono a nadie porque no es mi papel, manifestó.

Al respecto de las cantidades que se mencionan y la negativa de Juan para ayudarle con la manutención de sus hijos, Lety subrayó: “aquí queda claro que yo jamás estuve con él por su dinero, él vivió en mi casa 8 años, a mi ya me conoció con mi casa en Cuernavaca, con mis coches, yo ya viajaba, ya era famosa. Yo nada más necesitaba un hombre que se sumara a mi felicidad, no que me diera ni un nombre o un apellido, ni una casa, ni un lugar en la sociedad, con todo respeto”.

Sin referirse a la actual pareja del abogado de los ex presidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, es como Leticia Calderón asegura que ella sigue con su vida y no ha cambiado para nada con toda esta información.