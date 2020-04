Yo estaba muy contento en Pequeños Gigantes: Albertano

Ariel Miramontes "Albertano", estaba muy emocionado con las grabaciones de "Pequeños Gigantes" junto a Biby Gaytán, María León, Galilea Montijo y el influencer Juanpa Zurita. Se metieron al foro hace poco más de un mes, pero de pronto tuvieron que suspender y luego cancelar todo el proyecto debido al Covid-19, que ha llevado a las televisoras a tomar estas decisiones.

"Yo entiendo todo lo que sacrificaron los papás de esos niños, ahorita tal vez sienten que esto se desmorona pero yo lo que digo es que esto que está pasando con el Coronavirus no determina su sueño, ni su carrera, ni nada, solamente una oportunidad de ir a un juego", dijo el artista en entrevista.

La cancelación de la temporada también lo agarró a él por sorpresa, ya que dice, estaba feliz conociendo al nuevo jurado, entre ellos Biby Gayrán y Juanpa Zurita, quien le dio un frescor necesario al formato, pero reconoce la necesidad de esta cancelación ya que la salud es lo primero.

"La temporada está cancelada. Es muy difícil volver a reunir ese talento, no sé después qué decisiones tomen las autoridades competentes pero al día de hoy la temporada se canceló. Había mucha gente de otros países, gente de Puerto Rico y sobre todo gente latina en EU, había muchos niños latinos de EU, la temporada pasada fue un éxito allá y muchos niños y adultos se motivaron y se prepararon para el casting, había mucho talento, cantantes increíbles, voces impresionantes". Agregó.

En cuanto les notificaron la cancelación, Ariel fue enviado a casa y lo mismo ocurrió en la obra de teatro en la que participa, "Sugar", que suspendió temporada, por lo que ahora está viviendo en cuarentena voluntaria con su mamá y sus hijos.

"Si no tengo nada que hacer en la calle, mejor ser prudente. Yo admiro mucho a todos ellos que no pueden quedarse en casa y que tienen que salir a ganarse la vida, como los médicos, como los periodistas, como tantas personas que viven al día y que si no salen no tienen comida qué llevar a casa", comentó.

Reiteró que quedándose en casa, los que pueden hacerlo, ayudan también a los que tienen que salir obligadamente, ya que disminuyen los riesgos de contagiar o ser contagiado.

¿Qué recomienda Ariel Miramontes para esta temporada?

El actor recomendó mantenerse ocupado, hacer cosas que se habían dejado pendientes por falta de tiempo, ser tolerantes y escuchar mucha música, así como ver series y películas.

"La terapia ocupacional es importante, en las escuelas nos están pidiendo apoyo a los papás para ayudar a los niños con sus tareas, como mi mamá es pedagoga, he recibido mucho su apoyo y estamos trabajando aquí en casa haciendo muchas cosas, cosas que hay que hacer y que luego uno no hace, que deja para después".

En cuanto a películas, recomendó "Milagro en la Celda 7" y "El Hoyo", aunque consideró que esta última es muy fuerte, pero con una gran reflexión.

También repitió la invitación de que se queden en casa para salir pronto de esta situación y que cada uno pueda volver a sus actividades. Él ya quiere volver a hacer Sugar, la obra que tanto le ha dado y que hoy extraña interpretar cada fin de semana en el Teatro Insurgentes.

"Después del estreno se vino la cuesta de enero y bajó un poquito la audiencia, pero gracias al de boca en boca fue subiendo y nos empezó a ir muy bien, lo cual nos tenía muy contentos, me estaba divirtiendo muchísimo pero por la contingencia se canceló. Sí extraño que llega el fin de semana y no puedo hacerla", finalizó.