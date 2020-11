"Yo Fausto" hace de lado tabús mentales

Todas las personas, considera el realizador Julio Berthely, están siempre expuestos a un detonante que las haga perder los estribos. ¿Pero qué pasa cuando alguien tiene problemas médicos mentales y su vida comienza a transformarse en algo que no necesariamente deseaba?

Eso lo plantea en "Yo Fausto", su ópera prima que compite en el sección oficial mexicana del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que se realiza esta semana con carácter híbrido, es decir, con funciones presenciales y algunos eventos virtuales.

El largometraje sigue a un hombre (Christian Vázquez, "3 idiotas" y "Mirreyes vs Godínez"), quien tras tomar las riendas de su vida en Europa, debe regresar y convertirse en un oficinista. Es cuando comienzan a ser más fuertes sus problemas de esquizofrenia.

"En la secundaria leí mucho al Fausto de Goethe y eventualmente quise releerlo mientras yo estaba generando un drama familiar, yo quería mostrar a una familia que, a partir de una eventualidad, se genera una situación que se convierte en algo destructivo", comenta Berthely.

El proceso creativo de director y protagonista incluyó visitas al Hospital de San Bernardino para platicar con doctores y conocer el pabellón especializado en esquizofrenia, para tener encuentros con pacientes.

"Es un mundo muy ajeno, cuando no se vive eso no tenemos la menor idea del impacto que tiene para ellos y su entorno", reflexiona el cineasta.

"La salud mental no tiene porqué ser un tabú, estamos avanzados en muchas cosas sociales y tecnológicas, pero cuando se trata de salud mental no nos gusta hablar de eso, es estar señalado y no debe ser así", agrega el productor de Si tan sólo pudiéramos dormir esta noche (2019).

Christian Vázquez, el protagonista, señala que al personaje se le verá bien al principio, para luego descender en espiral. Su comportamiento en set fue gracias al estudio de campo.

"(Los esquizofrénicos) Son inseguros, casi no pueden articular bien, yo me quedaba mucho en lo corporal, pero hay más, de un momento a otro brincan de tema, no en todo momento el personaje iba a estar lúcido", comenta el actor nacido en Guadalajara.

"Yo Fausto" ya ha sido exhibida en el Festival de Cine Latino de San Diego y la Muestra de Cine Latinoamericano de Cataluña, en España, donde ganó el premio del Público.

Arcelia Ramírez, Adriana Llabrés, la española Amparo Barcia y Carlos Aragón completan el reparto del largometraje, que estrenaría comercialmente en 2021.