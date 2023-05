Yeri Mua hizo firmar a Naim Darrechi un contrato de confidencialidad

Recientemente, se filtraron unos videos donde al final de ello se dio a conocer que Yeri Mua y el que era su novio, Naim Darrechi, parece han terminado, pues esto acabó de una forma agresiva y tras todo este escándalo, la joven aclaró que está protegida.

Yeri Mua y Naim Darrechi se encuentran jugando “¿Qué se siente?”, la cual es una dinámica que HotSpanish suele realizar en las calles de su ciudad en donde agarra a diferentes parejas y comienzan a decirse una que otra verdad o mentira.

En este juego comenzaron a hacerse fuertes declaraciones, hasta que la Yeri comentó haber tenido algo con el mejor amigo de Naim, fue hasta este momento que llegó a su fin su relación.

 

Ella está protegida

Ante toda esta situación, la creadora de contenido dio a conocer que por cualquier situación ella había hecho firmar a Naim Darrechi un contrato de confidencialidad para que no hablara de ella.

“Ya me protegí, le hice firmar un contrato de respeto mutuo y confidencialidad, es algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, lo hice para protegerme de cualquier escándalo o situación que pudiera pasar, no lo permitiré que me traicionen”.

 

Solo es para cuidar su imagen

Yeri aseguro que este contrato no era por infidelidades, sino una cuestión de cuidar su imagen de posibles ataques como lo vivió con su ex pareja. También dejó en claro que en lo que la gente ve sus relaciones por cámaras ella no deja de buscar como no meterse en problemas.

“Realmente eso de que infidelidad o una situación por el estilo, ya sea que yo lo engañé o que él me engañó, es algo muy predecible. O sea, yo no le hice firmar un contrato de no me engañes y yo no te voy a engañar. O sea, no, el contrato es tú, no puedes hablar mal de mí y yo no puedo hablar mal de ti. Entonces ah, legalmente estoy obligada a no hablar mal de él, ni tampoco él puede hablar mierd… de mí por más que él quiera y si lo hace va a tener problemas con la ley y si yo lo hago, yo voy a tener problemas con la ley es lo más justo”.

Ya no le pasará lo que sucedió con su ex

Debido a sus experiencias en el pasado con su ex, dijo haber aprendido la lección y para ya no vivir más abusos de confianza se estará protegiendo.

“No voy a caer en las mismas trampas y les digo a partir de ahora, tal vez sea el plan para mí empezar a hablar. Legalmente no puedo hacerlo. Ya todos saben que soy una persona explosiva y empiezo a decir cosas porque así soy cuando estoy enojada y no quiero hacer nada que me pueda afectar”.

