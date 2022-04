¿Yeri Mua es reina del carnaval? Kunno conquista Veracruz

Tijuana, Baja California.- Yeri Mua está segura de llevarse la corona a casa después de haber estado en el Carnaval de Veracruz 2022 y no pudo encontrarse mejor acompañada que junto a otro influencer, es decir, Kunno.

La pareja de famosos estuvo regalando fotografías en el puerto dentro de un carro alegórico color azul. La 'bratz' tuvo 126 mil 369 votos a favor. Fue hoy viernes cuando se anunció como van las votaciones.

La famosa maquillista de redes sociales, recibió un mal comentario en una de sus urnas diciendo: 'No ganas' por lo que ella contestó vía historias de instagram: 'Me dejaron esto en mi urna, gracias a mis haters por que ellos también cuentan como fans'.

No he ganado pero ya quiero celebrar gracias por todo bebés, me he partido la m*dre estos días y ustedes tambien, las amo tengo que disfrutar un ratito"