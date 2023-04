Yeri Mua agradece a sus haters por firmar en su contra: "Solo me hacen más rica"

MÉXICO.- Yeri Mua es actualmente con una de las influencers con mayor número de seguidores, pero los usuarios atribuyen su fama a las diversas polémicas que ha protagonizado.

Tan solo en Instagram tiene más de 6 millones y medio de seguidores; en Facebook y en TikTok, 10 millones respectivamente.

Sin embargo, los internautas piden que se le cancelen sus redes sociales. El año pasado se creó una petición en la plataforma Change, titulada “Restringir las redes sociales de la influencer Yeri Mua”, y hace unos días se reactivó, aumentando en tan solo dos días de 100 mil firmas a 300 mil.

En dicha petición se solicita que se haga una revisión de las redes sociales de la veracruzana, pues “en su trayectoria como influencer ha fomentado el hate, odio, doble moralidad, malos comentarios y títulos de sus lives explícitos o que son puras mentiras para así poder conseguir más espectadores y seguidores a como de lugar, juega con temas que para otras mujeres si son importantes”, se lee en la página.

Yeri Mua responde

Por su parte, Yeri Mua publicó un video en TikTok, agradeciendo de forma irónica a quienes han firmado en su contra, pues asegura que solo la hacen más fuerte y rica.

Te puede interesar: Yeri Mua se caracteriza de Selena Quintanilla y la tunden en redes: "Ella no era una vulgar"

“Gracias a mis hat… por firmar en mi contra, nunca me derrumban, solo me hacen más fuerte (y rica)”, dice el mensaje insertado en el video en el que además. También se escucha una voz en off que dice: “todo estaba en contra mía y aun así gané, yo siempre gano”.

Actualmente, 422 mil 205 personas han firmado la petición, y si alcanza 500 mil se convertirá en una de las más firmadas.