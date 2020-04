Yatra domina con canto e inglés en "One World Together At Home"

BOGOTÁ, Colombia.- Desde el estudio de su casa en Colombia, Sebastián Yatra apareció ante todo el mundo en el marco del concierto One World Together At Home, para enviar un mensaje de admiración a los trabajadores de la salud.

En un inglés perfectamente dominado, el intérprete felicitó a quienes están al frente de la lucha contra el coronavirus y pidió a sus seguidores permanecer en casa respetando la cuarentena.

“Hola, soy Sebastián Yatra, muchas gracias por dejarnos ser parte de One World Together At Home para rendir tributo a todos los trabajadores de la salud que luchan incansablemente para erradicar la pandemia del coronavirus. Ustedes son unos héroes. Y nosotros quedándonos en casa también los seremos, vamos a parar esta enfermedad”, dijo Yatra.

El colombiano tuvo su participación en este histórico concierto con la canción “Robarte un Beso”, tema que lanzó en 2018 a dueto con Carlos Vives, y en esta ocasión, interpretó solo.

En estos momentos continúa el maratón de presentaciones en redes sociales, previo al concierto One World Tour que iniciará a las 5 de la tarde (Hermosillo) a través que se transmitirá en televisión y transmisión en vivo.

¡NO TE PIERDAS EL CONCIERTO!

¿DÓNDE Y CUÁNDO LO PUEDO VER?

Horario: 17:00 horas (Sonora)

TELEVISION: NBC Universo, Sony Channel, AXN, TNT, E! Entertainment Channel.

ONLINE: Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, Tidal, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo y YouTube.

TRANSMISIÓN EN VIVO: www.globalcitizen.org/togetherathome.