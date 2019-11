Yanet García se muestra en un vestido rojo pegadito

CIUDAD DE MÉXICO.-Yanet García lo vuelve a hacer y publica una foto donde muestra su espectacular cuerpo.

En una imagen subida en su Instagram se muestra en un vestido rojo pegadito.

La también conocida “chica del clima”, que ofrece su pronóstico en el programa Hoy, reciibó halagos de sus segadores en las redes sociales.

La usuaria @brittanya187 le escribió: “Hermosa”.

Mientras que @gustavoorlichi le dijo: “Hola hermosa bella tarde (sic)”.

García acompañó la foto con el texto: “Algún día diré... No fue fácil pero lo logré.I won’t give up (no me rendiré)”.