Yanet García presume foto frente a la estatua de Arnold Schwarzenegger

COLUMBUS, Ohio.- La tarde del pasado martes, Yanet García recurrió a su cuenta oficial de Instagram para presumir que se encontraba de turista Ohio, por lo que aprovechó para buscar y tomarse una foto con la estatua de Arnold Schwarzenegger.

En la imagen se puede ver a la famosa sentada a los pies de la estatua mientras posa de lado y su dedo apunta a la escultura. En el texto escribió una breve historia sobre cómo Arnold se tomó una foto acostado bajo la estatua luego de que supuestamente le negaran la entrada a un hotel.

‘’Los funcionarios del hotel le dijeron a Arnold: “en cualquier momento puede venir y tener una habitación reservada a su nombre”. Cuando Arnold dejó el puesto y fue al hotel, la administración se negó a darle una habitación argumentando que el hotel estaba completamente reservado’’, cuenta García.

‘’Él trajo un sleeping bag y durmió debajo de la estatua y explicó lo que quería transmitir: “Cuando estuve en una importante posición siempre me alabaron, y cuando perdí esta posición se olvidaron de mi y no cumplieron su promesa. Sí, los tiempos han cambiado. No confíes en tu posición ni en la cantidad de dinero que tengas, ni en tu poder, ni en tu inteligencia. Todo esto no durará”. ¿Será verdad esta leyenda?’’, finalizó.

La escultura de bronce se instaló originalmente fuera del Monumento a los Veteranos del Condado de Franklin en 2012, antes de ser reubicada y rededicada fuera del Centro de Convenciones Greater Columbus en 2014.