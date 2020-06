Yanet García posa en sugerente traje de baño y ofrece sabio consejo a sus seguidores

LOS ÁNGELES, California.- Yanet García se ha vuelto toda un modelo a seguir para sus seguidores, quienes en repetidas ocasiones han compartido en redes sociales que una de sus inspiraciones para no darse por vencido, en cuanto a las metas en el ejercicio, es la famosa.

Yanet sabe de sobra esta sitaución, es por ello que suele comaprtir los resultados que ella ha obtenido en cuanto a su estado físico y mental, pues de igual manera comaparte pensamientos que sirven como consejos para sus fanáticos.

Tal es el caso de su más reciente publicación en Instagram, donde se le puede ver posando con un atrevido traje de baño color rosa en el que presume sus pechos y figura.

‘’Dicen que cuando un perdedor ve a un ganador siente envidia. Pero en cambio, cuando un ganador ve a un ganador, siente inspiración. Si tú quieres llegar lejos, tienes que desarrollar una mentalidad ganadora. Los ganadores NO hablan de chismes, hablan de proyectos, hablan de sueños. No juzga a las personas por su apariencia, sino por su esencia. No mira la ropa, mira el comportamiento. Cuando un perdedor pierde, dice: No tengo suerte, creo que esto no es para mi “ Cuando un ganador pierde, dice: “ Lo volveré a intentar, voy a prepararme más, voy a ganar “ Cuando un ganador ve a otro ganador dice: “ Gracias por enseñarme el camino, si el pudo yo también puedo”, escribió.

Con esas palabras la también actriz deja en claro que no es solamente un trabajo físico sino mental, pues los obstaculos nacen de uno mismo y si se cuenta con la suficiente fuerza de voluntad se puede salir vencedor ante cualquier meta.