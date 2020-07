Yanet García muestra sus estrías para mandar mensaje de reflexión

Una de las mexicanas que cuenta con más seguidores en redes sociales es Yanet García, y la exconductora de "Hoy" ha aprovechado la plataforma no solo para compartir momentos de su vida o los resultados de sus rutinas de ejercicio, sino también para mandar mensajes que puedan ayudar a la gente.

Este fin de semana la presentadora de televisión envió un mensaje importante para las personas que la siguen y aumenten su autoestima, pues busca que se amen tal cual son, según ha dado a entender tanto en lo que escribió para acompañar su fotografía como en la "ubicación" de donde se tomó su retrato.

"Love yourself" y "Tú eres hermosa tal como eres", fue lo que escribió la joven que daba el pronóstico meteorológico en el matutino, motivo por el cual también era conocida como "La Chica del Clima".

En la fotografía que encantó a más de 438 mil personas en la red social de la camarita ella luce arrodillada y solamente porta ropa interior. Ella está casi de perfil y con el pelo húmedo, pero también ha mostrado que también es un ser humano pues mostró las estrías que tiene.

Un mensaje parecido ya lo había compartido con sus más de 13 millones de seguidores en Instagram, pues en otra fotografía Yanet García había escrito previamente:

"Hoy quiero decirte que NO SOY PERFECTA! Hace más de 10 años decidí empezar a ir al gym porque quería sentirme mejor conmigo misma, aumentar mi seguridad y confianza. Al principio fue MUY difícil porque no veía los resultados que quería, no veía avances y me desesperaba mucho, hasta que entendí que lo MÁS importante era tener mucha paciencia y cuidar mi alimentación. Solo el tiempo daría esos resultados que había soñado. Me enfoqué en desarrollar la masa muscular de mis glúteos por años y lo logré! Hice crecer mis glúteos de una manera natural, siendo muy disciplinada. He entrenado tan fuerte mis glúteos que al aumentar la masa muscular me salieron ESTRIAS! Al principio no sabía porque me estaban saliendo hasta años después. Me daban mucha pena tenerlas pero hoy he aprendido a amarlas porque son las marcas de mi esfuerzo en el gimnasio. Hoy esas estrías representan para mi (sic) un 'Lo lograste'."

En esta ocasión fue más directa con su mensaje, aunque algunos de los fans de la también empresaria y licenciada en Contaduría le escribieron que aun así era perfecta.

"Que hermoso cuerpo tienes, hasta las estrías se te ven geniales" o "Qué importan las estrías, cuando se es verdaderamente bella" fueron algunos de los comentarios que recibió Yanet García en su publicación.