Yanet García explota contra estética que hizo llorar a su hermana

ESTADOS UNIDOS.- Yanet García no suele compartir detalles de su vida privada a sus seguidores. Sin embargo, la llamada “Chica del Clima” acaba de acudir a sus redes sociales para descargar su enojo e indignación contra una estética que hizo llorar a su hermana menor.

La influencer explicó en sus historias de Instagram que Jennifer García, de 17 años, acudió a un salón de belleza para hacerse una decoloración en el cabello.

Sin embargo, lo que había comenzado como un cambio de imagen acabó en lágrimas, luego de que las personas encargadas le quemaran el cabello.

Yanet publicó imágenes y videos de su hermana llorando, incluso nombres de las personas que atendieron a Jennifer.

#YanetGarcía quema en redes a estética que maltrató el cabello de su hermana. pic.twitter.com/DHiZxXOD1D — Saul GC (@SaulGC10694257) December 9, 2020

"Ninguna mujer se merece que le dejen el cabello así (…) ella no debería ni estar llorando... pero tiene 17 años, no lo entiende, no lo ve de esa manera", dijo Yanet.

Minutos después, Yanet borró las publicaciones, pero algunos seguidores los rescataron de redes.