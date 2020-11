Yanet García en shock por inesperada muerte de Magda Rodríguez

LOS ÁNGELES.-Yanet García dijo que está en shock por la inesperada muerte de la productora de Hoy Magda Rodríguez, con quien trabajó dando el pronóstico del clima.

"Estoy en shock. @magdaproducer te escribo con el corazón hecho mil pedazos, no he parado de llorar desde el momento que supe tu partida, dejaste huella en mí desde el primer momento en que te conocí, me abrazaste y creciste siempre en mí, siempre me motivaste a dar lo mejor, siempre me enseñaste que con trabajo fuerte todos los días los sueños se hacen realidad, siempre me enseñaste a tener la mejor actitud a pesar de las adversidades y eso jamás se me olvidará".

Agregó:

"Estaré siempre agradecida por cada oportunidad que me brindaste y por tu hermosa amistad. Eres una mujer que amo y admiraré siempre. Ahora tendremos en el cielo un ángel hermoso que nos cuidará y estará con nosotros".

La productora Magda Rodríguez murió la madrugada de este domingo, aún se desconocen las causas, pero se sabe que fue producto de una enfermedad.

Fue Ventaneando y el periodista Alex Kaffie quienes compartieron esta inesperada noticia.

Magda Rodríguez Doria, quien fuera nieta de la actriz Ada Carrasco e hija de los actores Malena Doria y Jorge del Campo, estaba al frente del programa “Hoy” de Televisa que hasta este viernes aún asistió.

A temprana edad comenzó a trabajar en la televisora de San Ángel, siendo su primer programa “Super Vacaciones”.

Le sobreviven su hija, la actriz y cantante Andrea Escalona y su hermana Andrea Doria.