Yanet García asegura que la carrera de nutrición ha transformado su vida

LOS ÁNGELES, California.- Yanet García recurrió a sus historias de Instagram para compartir con sus seguidores su sentir respecto a lo últimos meses en los que ha estado estudiando una carrera de nutrición.

‘’Ha transformado mi vida, se los juro, llevó algunos meses estudiando y quería compartirles esto de todo corazón, porque estoy cocinando más, igual lo han visto en mis historias, y se siente super bonito porque estoy aprendiendo de los mejores y estoy ayudando a las persona que más amo, como ustedes saben empecé por mi mamá, ahorita estoy haciendo con mi novio una dieta antiinflamatoria de tres semanas con no azúcar, no comidas procesadas’’, señaló.

La famosa agregó que se ha sentido super bien con dicha dieta y que quisiera compartirla con sus fanáticos, algo que hará en cuanto termine las tres semanas, pues de esa manera podrá contarles de primera mano su experiencia.

‘’Sobre todo porque todo lo que anuncie aquí en mis redes sociales, o todos los consejos que yo les pueda dar no me gusta darle una información falsa, no me gusta solamente hablar, sino saber de lo que estoy hablando y darles los mejores consejos y sobre todo que funcionen, no nada más decirles ‘’coman esto’’ pero sin tener un conocimiento o una base’’, aseguró.

Cabe señalar que la famosa comenzó a estudiar nutrición debido a un consejo que le dio su madre luego de que Yanet le ayudara a bajar de peso y mejorar su salud, situación con al que tenía años batallando.