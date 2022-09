Yalitza Aparicio se volvió muy 'selectiva' en sus proyectos

MÉXICO.- Cuando a Yalitza Aparicio se le presentó el guión de Presencias vio la oportunidad no sólo de desencasillar su perfil, sino también de ingresar al terror, género fílmico opuesto al que hizo en Roma, que la lanzó a la fama.

Durante un tiempo, la actriz nominada al Óscar admitió sentir cierta presión por parte del público respecto a su siguiente proyecto: “En ningún momento se me había cruzado por la mente hacer terror y cuando se presentó (la oportunidad) me atreví porque era algo diferente”.

Te puede interesar: Yalitza Aparicio protagonizará nueva película de Netflix

Yalitza contó que no se opuso a hacer personajes como el de Roma, que fue el de una empleada doméstica, pero pidió a los directores que le dieran la oportunidad de experimentar.

Creo que me volví muy selectiva, pude haber agarrado muchos proyectos que fueran el mismo personaje, con la misma historia, pero no me opongo a personajes que impliquen aprender más”, indicó.