Yalitza Aparicio se ve afectada por polémica de Yahritza y su esencia

CIUDAD DE MÉXICO.-La sensación musical estadounidense, Yahritza y su esencia, ha encendido las redes sociales con sus controvertidas declaraciones acerca de México. En un giro inesperado, la agrupación expresó abiertamente su desagrado por la comida mexicana y la ciudad capitalina, desatando así una tormenta de críticas por parte de los internautas.

A pesar de que los jóvenes músicos ya han emitido disculpas, el público no parece estar dispuesto a otorgar el perdón tan fácilmente. La controversia ha escalado a niveles insospechados, y en el epicentro de la tormenta ahora aparece una nueva figura: la destacada actriz mexicana Yalitza Aparicio.

Pero, ¿cuál es la razón detrás de su inesperada implicación?

La protagonista de la aclamada película “Roma” se ha visto arrastrada a la controversia debido a una simple coincidencia: la similitud en sus nombres con la joven de 15 años, Yahritza.

Este desafortunado parecido ha provocado un caos virtual, llevando a los usuarios a confundir a las dos personalidades y a lanzar críticas hacia Yalitza Aparicio.

A pesar de que la actriz no tiene conexión alguna con los músicos y no ha emitido comentario alguno sobre la polémica, su nombre ha sido elevado a la categoría de tendencia en las redes. Su imagen ha sido empañada con comentarios negativos y hasta peticiones de cancelación. Sin embargo, es importante resaltar que Yalitza no ha realizado ninguna acción que justifique estos ataques.

En redes la atacaron y la defendieron

De manera curiosa, incluso cuando el nombre de Yahritza es escrito correctamente, las imágenes que circulan son de la nominada al Oscar. Los memes y mensajes de reprobación se multiplican:

“Desde que se hizo famosa le gusta más la comida de Washington, qué la mexicana”

“Ya vez Yalitza, para qué te metes con México, si ya saben que la especialidad en nuestro país es hacer memes”

“Que se funen a la Yalitza”

“Con México no, Yalitza”

“¿Que Yalitza dijo qué”

“¿Y ahora qué hizo Yalitza para que la cancelen?”

“Por que le tiran a Yalitza, solo dijo que no comía pollo”

“Cómo que a mi Yalitza ahora solo come chicken?”

"¿Que tanto se traen con Yalitza? ¿Que siempre ya no le gustaron las tlayudas? ¿Por qué les caga eso?"

Por supuesto, no faltaron aquellos que identificaron el error y salieron en defensa de la actriz, quien en varias ocasiones ha expresado su orgullo por sus raíces y se ha convertido en un referente mundial de México.

“Los están confundiendo, una es Yalitza y la otra Yahritza”

“En este mundo hay dos grupos: Team Yalitza vs Team Yahritza”

“Yo pensé que hablaban de Yalitza Aparicio”

“Me da mucha risa como le andan tirando hate a Yalitza Aparicio pensando que ella dijo lo del chicken”

"Todo este tiempo pensando que estaba funando a Yalitza Aparicio pero resulta que es una morra que se llama Yahritza"

En un giro interesante, es importante subrayar que, hasta el momento, la actriz de "Mujeres Asesinas" no ha emitido ningún comentario en respuesta a las acusaciones en su contra. Mientras tanto, la controversia continúa creciendo en las redes sociales, dejando en su estela una mezcla de confusión y defensa ferviente.

