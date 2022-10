Yalitza Aparicio protagoniza capítulo de 'Mujeres Asesinas'

MÉXICO.- Yalitza Aparicio se dio a conocer con su debut como actriz en la película Roma de Alfonso Cuarón, donde interpretó a Cleo, un personaje entrañable que se dedicaba al servicio de una familia en la Ciudad de México.

Tras el éxito, fue nominada al Óscar como mejor actriz. Actualmente ha participado en varios proyectos y ha colaborado con revistas y marcas reconocidas, y parece que su trayecto en el mundo de la actuación apenas comienza.

Las plataformas de streaming han apostado por la oaxaqueña, y Vix Plus no se ha quedado atrás. La aclamada serie Mujeres Asesinas se estrenará el próximo 4 de noviembre, pero no todos los capítulos saldrán en una sola emisión, sino semana a semana.

¿Cuándo se estrenará el capítulo que protagoniza Yalitza?

Yalitza interpretará al personaje de Rocío en el tercer episodio, el cual se titula “La insomne”. Este estará disponible a partir del 18 de noviembre.

Cada capítulo de esta nueva versión promete ser muy interesante, pues se presentarán las historias de ocho mujeres que vivirán situaciones que las llevarán al límite.

Las encargadas de dar vida a estos personajes, además de Yalitza, serán: Macarena García, Barbie Casillas, Jedet, Caherine Siachoque, Nicole Curiel, Claudia Martin y Sara Maldonado.