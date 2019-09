Yalitza Aparicio ofrecerá conferencias inspiraciones en Tec de Monterrey

MONTERREY, NL.-Un día está en Washington hablando de las culturas indígenas y al siguiente aparece deslumbrante en el Fashion Week de Nueva York junto a estrellas como Nicole Kidman y Kate Hudson.



Así es la vida de Yalitza Aparicio, quien llegó a Monterrey para ofrecer una conferencia en el Foro Equidad de Género 2019, organizado por He For She Tec.



Previo a su llegada, la nominada al Óscar comentó a través de su oficina de prensa su interés por participar en eventos como este.



Para mí siempre estar en contacto con los estudiantes es una forma de seguir aprendiendo. Yo estudié para educadora y escogí esta profesión porque me di cuenta de la suma importancia que tiene un profesor en la formación de un ser humano", dijo la protagonista de Roma.



"Ahora tendré la oportunidad de estar en una de las instituciones más prestigiadas, como es el Tecnológico de Monterrey, es un honor muy grande. Pero estoy más contenta de ver que cada día los estudiantes tengan iniciativas y la preocupación de hacer foros que concienticen y aporten hablar de equidad de género".



Desde su llegada, Yalitza de 25 años, compartió una historia en Instagram en la que mostró una vista de la Ciudad desde la habitación del hotel.

Dijo que una forma de crear un cambio en la sociedad es mostrar mujeres que han logrado metas que se creían que no eran posibles.



"Al mismo tiempo estas mujeres están inspirando a otras mujeres para seguir con sus sueños", comentó la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca.