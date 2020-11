“Yalitza Aparicio no es conductora”, critica Daniel Bisogno

CIUDAD DE MÉXICO.- Yalitza Aparicio será una de las conductoras en la entrega de premios Grammys Latinos 2020 este 19 de noviembre, algo que no es del agrado de Daniel Bisogno, pues criticó que la protagonista de “Roma” no está hecha para este trabajo.

En la emisión de este martes en “Ventaneando”, el presentador criticó que la nominada al Óscar sea una de las conductoras de la ceremonia de premiación junto a Ana Brenda Contreras y Carlos Rivera, quien canceló a último momento por el positivo a Covid-19 de un integrante de su equipo.

Yalitza Aparicio no es conductora”, dijo al inicio del programa Daniel Bisogno.

Luego se presentó una cápsula donde se entrevistaba a Yalitza durante su preparación para su debut como conductora, a lo que Bisogno volvió a despotricar contra la oaxaqueña y los artistas que la acompañarían

“No son conductores, ninguno de los tres, ni Yalitza Aparicio”, dijo Bisogno.

Pati Chapoy apoyó esta opinión, agregando que las grandes cadenas televisivas piensan que cualquiera puede ser conductor.

“Creen que cualquier persona puede hacer el trabajo de otra persona, que cualquiera pude ser conductor” opinó Pati.

Y Daniel recalcó que, si el talento de Yalitza es ser actriz, que mejor se dedique a la actuación y deje el trabajo de conductor a los conductores.

“Por eso estamos como estamos, esa es la cuestión, zapatero a sus zapatos. Si Yalitza estuvo nominada como mejor actriz al Óscar, que actúe”, criticó.

“No se trata de si eres malo o no, es que no eres conductor. Sí apago el incendio pero no es bombero”, remató.