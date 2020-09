¿Yalitza Aparicio haría a “Pocahontas” para Disney? Aquí está la verdad

CIUDAD DE MÉXICO.- Un fuerte rumor comenzó a circular por las redes sociales desde este jueves, que involucraría a Yalitza Aparicio y un live action del clásico animado “Pocahontas” de Disney.

Algunos portales de Internet y grupos de fans de Disney indicaban que The New York Times, uno de los medios de comunicación más prestigiosos del mundo, había publicado recientemente que la protagonista de “Roma” sería la indicada para encarnar a la icónica princesa en la siguiente adaptación en acción real.

Aunque esta noticia emocionó a varios fans y muchos estuvieron de acuerdo con que la oaxaqueña haría un buen papel, esta información es falsa.

Al entrar al sitio web de The New York Times, no existe artículo o columna donde venga la supuesta declaración del medio sobre Yalitza en el liveaction de “Pocahontas”.

Al escribir el nombre de la actriz en el buscador de dicho portal, el artículo más reciente que figura en él es donde Yalitza es nombrada como miembro de la Academia de Hollywood para votar en los próximos premios Óscar, que data del pasado mes de junio.

Y al buscar el nombre de “Pocahontas”, aparece una reseña de “Pocahontas II”, publicada el 6 de mayo de 2007.

Asimismo, Disney no ha confirmado aún una adaptación en acción real de la película animada de 1993 y todo ha quedado en especulaciones o rumores de portales de noticias de cine en Estados Unidos.

Por lo tanto, esto indicaría que algunos usuarios de redes fueron víctimas de las “fake news” o “noticias falsas” de Internet.

Yalitza Aparicio no ha anunciado ningún proyecto fílmico para el futuro, pues continúa perfeccionando su inglés en Nueva York y trabajando para la próxima campaña de Dior.