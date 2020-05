Yalitza Aparicio en su primer artículo para el NYT: Debemos levantarnos y exigir representación

La actriz Yalitza Aparicio compartió este fin de semana que ahora escribirá artículos para el medio norteamericano The New York Times.

En este se refiere a la inclusión y de alguna manera convertirse en la voz de aquellos que no pueden ser escuchados.

En su cuenta en twitter escribió "Hola a todos, estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista mientras soy tendencia a causa de ello. Aprovecho para compartirles mi primer artículo para el @nytimes, espero que les guste. ¿Cómo va su sábado?".

En su artículo comentó que cuando conoció del llamado a casting para "Roma", película que recibió una nominación a un Oscar como mejor actriz, el mismo fue en su ciudad Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca, en el sur de México.

Explicó que la industria del cine era ajena para ella, incluso nunca pensó en convertirse en actriz sino maestra.

Destacó que aunque la discriminación no se habla con frecuencia en México, es muy real.

"Según una encuesta de 2017 realizada por la oficina nacional de estadísticas de México, el 65 por ciento de los mexicanos cree que se respetan pocos o ninguno de los derechos de nuestras comunidades indígenas", parte de lo que publicó en su artículo.

"Cleo tuvo un efecto muy profundo en mi vida, y jugarla me colocó en mi camino actual: estoy usando mi activismo recién descubierto para mejorar las condiciones sociales en México, defender la igualdad de género y promover la diversidad donde sea que pueda. En resumen, estoy tratando de construir un mundo mejor, uno en el que no seamos juzgados por nuestra apariencia o tipografía para ciertos roles, y donde no estemos limitados por lo que vemos, leemos o escuchamos."

Les compartimos completo el artículo.