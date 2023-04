Yalitza Aparicio denuncia que su familia fue echada de un restaurante

CIUDAD DE MÉXICO.- Yalitza Aparicio saltó a la fama luego de su debut en Roma y su nominación al Óscar. Desde entonces ha recibido muchas oportunidades para colaborar con marcas y con distintas producciones de cine, aunque ha sido selectiva en sus proyectos.

Siendo toda una celebridad, Yalitza se mantiene muy activa en sus redes sociales compartiendo los diferentes looks con los que asiste a eventos importantes, pero también comparte su día a día y le gusta divertirse en TikTok.

Sin embargo, esta vez usó sus redes para denunciar que sus padres y su hermana fueron tratados mal en un restaurante, pues el personal no sabía que eran sus familiares.

“Esta situación la cuento hoy para que no se repita mañana, ya que no hemos sido los únicos que han pasado por esto y otros tratos. Pero que el hecho de quedarse callados, es apoyar esos tratos ,desigualdades, discriminación, de los cuales desafortunadamente no todos pueden defenderse”, inició Yalitza.

La actriz detalló que esto ocurrió el pasado 26 de abril en el restaurante “Pasillo de Humo” que se especializa en comida oaxaqueña en la Ciudad de México.

El problema fue que su hermana, luego de preguntarle a un empleado si se podía, salió al mercado que estaba cerca para comprar aguas de sabor, pero al regresar le prohibieron volver a entrar al restaurante debido al reglamento, el cual, de acuerdo con Yalitza, no estaba escrito en ningún lado.

Yalitza pidió a los encargados que por favor coloquen un letrero, aunque reconoció que sí estaba molesta, más que nada con ella misma por no haberle advertido a su familia sobre lo que podría ocurrir.

“Sí me molesté y en algún punto, no con quienes trataron así a mi familia, me molesté conmigo por no prevenirlos de que no pueden ingresar con bebidas y otras cosas que yo ya sabía de este lugar por las veces que he ido y que al final me dicen que les hubiera dicho que era yo y que el trato sería diferente”, agregó.