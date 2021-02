Yalitza Aparicio: A dos años de perder el Oscar, sin actuar, se mantiene vigente

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 24 de febrero se cumplen dos años desde que Yalitza Aparicio llegó a los Premios Oscar nominada como Mejor actriz por su trabajo en ‘Roma’, y aunque no ha vuelto a actuar, se mantiene vigente.

Con el fenómeno del filme que le dio un par de estatuillas doradas a Alfonso Cuarón, Yalitza rompió esquemas con su nominación, en la que compitió con leyendas de la actuación como Glenn Close y Olivia Colman, quien fue la ganadora del Oscar.

Pero perder el trofeo en 2019 no fue una derrota para la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, sino el inicio de una carrera internacional como activista.

"Hola a todos, estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista mientras soy tendencia a causa de ello. Aprovecho para compartirles mi primer artículo para el @nytimes, espero que les guste. ¿Cómo va su sábado?"

Activista, escritora, cantante y crítica de cine

Yalitza Aparicio ya es embajadora de Buena Voluntad para los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de que se convirtió en columnista para The New York Times.

Pese a que ‘Roma’ fue su primer acercamiento al cine, en 2020 Yalitza fue invitada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para ser parte de quienes deciden a los ganadores de los premios Oscar.

Al respecto, dijo a El Sol de México: “Yo decía: ‘bueno, es que yo apenas estoy conociendo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo se califica esto? Créeme que me tomado el tiempo de sentarme a ver película por película”.

Pero si algo hace destacar a Yalitza es que ha sabido rodearse de la gente correcta para no perder la luz que ganó con ‘Roma’.

Hasta cuando se trata de votar por las películas nominadas al Oscar, Aparicio pidió ayuda de Nicolás Celis, productor de ‘Roma’, quien le aconsejó repetir las películas y enfocarse en ciertos detalles para poder dar su voto.

Quizá ese sea el secreto que ha hecho que Yalitza Aparicio, a diferencia de otros famosos, siga vigente y no pierda la fama después de los tradicionales “quince minutos”.

La maestra de preescolar quizá nunca imaginó que en esta época de su vida sería YouTuber, pero ya lo es, pues su equipo la llevó a abrir su propio canal.

Con videos donde habla de sus tradiciones, su personalidad y detalles de sus orígenes, Yalitza ya alcanzó el anhelado botón de plata por 100 mil suscriptores. Sus detractores dudaban de sus capacidades actorales, pero no pueden negar que, como influencer, Yalitza Aparicio va a paso firme.



Sin embargo, ya confirmó que pronto volverá a la actuación

“He tomado también un tiempo para estarme preparando en diferentes cosas. Es muy complicado, mi respeto para todos los actores.

“Pero ahí estamos, tratando de ponernos día a día”, dijo recientemente, tras revelar que había planes actorales que por la pandemia se suspendieron.

“Además me he dado cuenta que en el cine todo lleva su tiempo las películas no se hacen de la noche a la mañana y a veces tardan años”, comentó Yalitza, quien hace unos días debutó en la música con ‘América vibra’, junto al hijo de Bob Marley.

Yalitza Aparicio es invitada a ser miembro de la Academia de Hollywood

Los directores mexicanos Luis Estrada y Felipe Cazals también están en la lista de invitados por la Academia de Hollywood.

Una única aparición en el cine fue suficiente para ser nominada al Oscar, y ahora Yalitza Aparicio recibió este lunes una invitación para integrar la Academia del cine de Estados Unidos y votar por los ganadores del premio más importante de la industria.

La mexicana de 26 años, que pasó de ser una tímida maestra de preescolar en un polvoriento poblado indígena a una aclamada actriz por “Roma”, forma parte de las 819 personas invitadas a sumarse a esta prestigiosa organización, que ha duplicado el número de mujeres que la integran y triplicado la cantidad de integrantes no estadounidenses.



Aún debe aceptar, lo que normalmente es una formalidad.

Destacan entre las invitadas, la cubana Ana de Armas, la futura chica Bond, y Eva Longoria, famosa por “Desperate Housewifes” pero también por su lucha por la representación latina en la industria del entretenimiento.

Del total de invitaciones enviadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, 45% fueron a mujeres y 36% a minorías, según un comunicado. El 49% de los invitados viene de 68 países.

Fueron llamadas actrices como Awkwafina, ganadora del Globo de Oro por el drama familiar chino-estadounidense “The Farewell” pero desairada en los Oscars; la estrella de “Joker” Zazie Beetz; y Cynthia Erivo, única nominada no blanca en la última edición de los premios por “Harriet”.

La ex estrella infantil de Disney Zendaya (“Spider-Man: Lejos de casa”) y Constance Wu, que ganó elogios por sus actuaciones en “Estafadoras de Wall Street” y “Locamente millonarios”, recibieron igualmente invitaciones.

“Siempre hemos abrazado un talento extraordinario que refleja la rica variedad de nuestra comunidad cinematográfica mundial, y nunca más que ahora”, dijo el presidente de la Academia, David Rubin.