¡Yahir sufre "accidente" y tiene que usar muletas!

CIUDAD DE MÉXICO.- Yahir en los últimos meses llegó a ser tendencia en repetidas ocasiones en redes sociales, desde su participación como conductor en ‘La Academia 20 años’ donde habría recibido muchas críticas.



El intérprete de “Alucinado” suele ser muy activo en sus redes sociales donde suele mantener informados a sus seguidores de su vida personal pero también profesional, pero en esta ocasión llegó a preocuparlos con una lamentable noticia.



Por medio de su cuenta de Instagram Yahir publicó una fotografía en la que dio a conocer que habría sufrido una lesión en su espalda, mientras hacía ejercicio en el gimnasio.



En la imagen se puede ver que el cantante aparece en muletas y acompañado de una mujer, quien al parecer le habría brindado un tipo de terapia para que su recuperación fuera más rápida.

Me lastimé la espalda en el Gym familia.. Chin##$%. .Esta mujer es un ángel. Me puso una buena estrujada.. Gracias @oscar_quiropractico” se puede leer en la publicación.





Yahir reveló haber “sufrido” en La Academia

A pesar de lo sucedido el sonorense por medio de sus historias de Instagram segúnal parecer su problema físico no le impedirá estar con sus seguidores.Los usuarios hicieron llegar sus muestras de apoyo y cariño en la publicación para su pronta recuperación:

En una entrevista que el cantante dio para TVNotas reveló lo que habría “sufrido” mientras vivía dentro de la casa de La Academia, debido a que solían estar muy limitados y no podían salir ni al patio.



Además Yahir agregó que en aquel momento llegó a pensar en retirarse del programa, debido a que no tenían una área donde pudieran tomar aire, porque no los dejaban salir.