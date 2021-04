Yahir se pronuncia sobre Enrique Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque Yahir es alguien que procura no meterse en los escándalos, se pronunció respecto a las acusaciones de abuso sexual en contra de Enrique Guzmán.

El padre de Alejandra Guzmán fue señalado por su propia nieta, Frida Sofía, de haberla tocado de forma indebida desde que tenía cinco años de edad.

Yahir, quien trabajó con el rockero en la puesta musical “Jesucristo Superestrella”, dijo que no quería dar una opinión al respecto de esta polémica, debido a que le tomó bastante cariño al intérprete de “La Plaga”.

Yo la verdad me puede mucho lo que está pasando. Es una situación muy complicada en la cual no te sabría decir nada, pero don Enrique para mi es una persona llevada, que aprecio porque es franco, derecho, es neta y por eso lo aprecio mucho”, dijo Yahir en la alfombra roja de “Hoy no me puedo levantar”.

“Tenemos una amistad que nos llevamos demasiado pesado. Me he mantenido al margen, no he querido ahorita, sé que está triste, he pensado en hablarle, pero es un poco incómodo el tema”, expresó.

RESPONDE A ACUSACIONES DE MYRIAM MONTEMAYOR

Yahir rompió el silencio luego de que su ex compañera de “La Academia”, Myriam Montemayor”, acusara a algunos participantes del reality de ser machista y misógino.

“Yo lo que te puedo decir es que hicimos una hermandad, fuimos una familia, nos llevábamos increíble, no sé qué pasó. No sé en qué momento se empezó a diluir y perder todo eso”, comenzó Yahir.

Consideró que lo ocurrido con Myriam podría tratarse de un malentendido, pues aseguró que hubo mucho “cotorreo” tanto con hombres como con mujeres.

“Me da tristeza verlos peleados y echándose comentarios acá y allá, me da tristeza porque yo los quiero mucho y sé que hay mucho amor y muchas veces esas cosas son malos entendidos”, dijo.

“Lo vivimos seis meses dentro de La Academia, nos bañamos en shampoo, no importaba si era hombre o mujer, era cotorreo, nada más. No sé a qué se refiera Myriam exactamente, no sé pero espero que todo se arregle”, expresó el sonorense.

El escándalo comenzó cuando el pasado 8 de marzo, Myriam publicó en Twitter una denuncia contra el machismo y misoginia en La Academia.

“Las cosas hay que llamarlas por su nombre: machismo y misoginia que a veces es también aplicada por el mismo género, y a las personas también hay que llamarlas por su nombre Raúl, Víctor y su compinche Toña”, aunque a las pocas horas eliminó el tuit.