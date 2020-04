Yahir se levanta desde muy abajo

MONTERREY, NL

La historia de Yahir, quien protagoniza “Hoy no me puedo levantar”, habla de alguien que supo ponerse de pie en el mundo del espectáculo.

El cantante asegura que se levantó y realizó todo tipo de trabajos, incluso hasta repartir toallitas en un sanitario de un bar, entre otros desafíos, para alcanzar la fama de la que hoy goza.

“Trabajé de mesero, cantando de mesa en mesa. De los primeros trabajos que tuve fue ser pizzero”, contó el ex académico.

“También fui ayudante en un taller mecánico, en una joyería limpiando vidrios y en el baño de un antro dando las toallitas para limpiarse las manos y vendiendo condones”, recordó sonriendo.

El egresado del musical de TV Azteca, citó que desde chico lo enseñaron a trabajar en todo.

“Yo vengo de un barrio que ni siquiera estaba pavimentado. Yo soy de una familia muy humilde, sencilla. Mi abuelo nos enseñó a trabajar a todos en plomería, albañilería, herrería... Mis primos y yo siempre hemos trabajado con nuestras propias manos todo el tiempo”.

El intérprete ha desafiado el escenario al debutar en musicales como “Jesucristo Súper Estrella”, pero reconoció que le falta mucho en esta faceta y quiere aprender.

“Me gustaría quitar mis miedos con el teatro. Estoy en pañales todavía, por eso digo miedo, porque conocemos a grandes monstruos del teatro musical en México, entonces, a mí me gustaría pasar una cierta etapa del año, buscar quizá algún intercambio, hacer una cosa padre, tal vez estudiar en Madrid”, dijo.

El cantante, quien tiene ya más de 15 años en el medio artístico, conserva la sencillez. Incluso se mostró respetuoso cuando Enrique Guzmán, en broma, hizo un comentario que para otras personas resultó ofensivo.

“No quiero ser complicado. Es importante llevar una buena relación con todo mundo”.

Aunque pasa por un buen momento en su carrera, indicó que detrás de esto hay un trabajo duro.

“Cuando menos te lo esperas llega una motivación y otra... Yo he dado todo de mí a esta carrera para ofrecer un buen concierto, con mejor música y buenas canciones”, expresó el intérprete de “La Locura”.

“Además, trato de prepararme físicamente, espiritualmente, mentalmente, como compositor, y me nutre, me llena. Con el teatro he aprendido mucho. Esto me tiene vuelto loco y esa será siempre mi meta, seguir aprendiendo y compartir la música y el teatro”.