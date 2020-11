Yadhira Carrillo se pronuncia sobre el caso de Eleazar "N"

CIUDAD DE MÉXICO.- Yadhira Carrillo se pronunció al respecto del escándalo y problema legal que enfrenta Eleazar N tras haber agredido físicamente a la modelo peruana Tefi Valenzuela.

Debido a que el actor se encuentra detenido en la misma cárcel donde está recluido el esposo de la actriz acusado de diversos delitos, es que ahora Carrillo se sumó a la lista de artistas que han opinado sobre este controversial caso.

“Yo creo que todos le diríamos eso, que lo ayuden para que pueda llevar un buen tratamiento psiquiátrico, psicológico, porque yo creo que todos los seres humanos padecemos de algo… todos… unos los que se ventilan y se saben y otros son los que nunca se ventilan ni se saben, pero todos los seres humanos requerimos de atención psicológica y a veces de un medicamento que te pueda dar el psiquiatra y no quiere decir que estás loco”, manifestó.

Al respecto del caso de su marido, la artista mexicana sigue guardando la esperanza de que en cualquier momento pueda recibir noticias de su liberación, aunque se mostró renuente a dar detalles sobre su situación legal.

“Como Juan está aquí, la verdad es que no tengo forma de hablar con él hasta que llego y ya me platica, no tengo idea, no lo sé, y seguramente si yo supiera las cosas no las podré comunicar, precisamente porque son temas que no puedes hablar públicamente, seguramente su abogado será el que dará las noticias. Ojalá que pudiera abrirse ya una puerta, sería fantástico. Todo lo que le piden de documentación, él inmediatamente desde el día 1 presentó todo, porque es un hombre muy ordenado… ya de ahí en adelante solo esperar (que salga pronto)”, remató.