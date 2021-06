Yadhira Carrillo se declara fan de comprar en el tianguis

CIUDAD DE MÉXICO.- Yadhira confesó que es una mujer común y corriente, y aunque siempre luce radiante, reveló que, aunque sea difícil de creer, es fanática de visitar los tianguis y hasta de viajar en transporte público.

“(Me gusta) Ir al tianguis, hace mucho que no voy, pero adoro los tianguis, de verdad que sí, desde chiquita. Algo que es muy importante es que seas una persona que conoce el mundo, debes ser una persona que conozca un poco de todo”, destacó la actriz durante su encuentro con los reporteros a las afueras del Reclusorio Norte, lugar donde visita a su esposo cada semana.

A pesar de que Carrillo goza de una buena situación económica, confesó que ha viajado en transporte público.

Claro, he viajado en metro, he viajado en camión, he viajado en todo, tienes que conocer el mundo”

Finalmente, ante la pregunta de si iría a lugares como Tepito, Yadhira confesó su deseo visitar el famoso barrio ubicado en el centro de la capital azteca.

“Acuérdense, no eres más si vas y compras en lugares caros, no eres menos si compras en lugares baratos, es que no es ese el tema, hay que saber escoger las cosas que te quedan y comprarlas en donde las encuentres de acuerdo a tu posibilidad económica”, remató.