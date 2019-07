¿Yadhira Carrillo se alejó de la actuación por Juan Collado?

En plena cúspide de su carrera, Yadhira Carrillo en 2007 tomó la inesperada decisión de alejarse por completo del mundo de la actuación tras haber protagonizado exitosos melodramas como La otra (2002), Amarte es mi pecado (2004) y Barrera de amor (2005).

Luego de su retiro de los reflectores la actriz se lanzó a la aventura empresarial es dueña de varias tiendas de ropa y accesorios para niños.

Desde el 2012 se caso con el abogado mexicano Juan Collado quién fue detenido hoy por presuntos nexos con el crimen organizado , expareja de Leticia Calderón con quién procreo dos hijos.

Carrillo no tiene hijos ni está en sus planes tenerlos en un futuro aseguró a los medios.

Yadhira no tiene planes de regresar a la actuación. “No sé en un futuro qué va a suceder pero hoy por hoy no. Y me siento muy bien. Puedo manejar mi tiempo como yo quiera”. ¿Luego de la detención de su esposo , cambiará de opinión ?