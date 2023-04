Yadhira Carrillo revela el por qué Maribel Guardia no la dejó entrar al funeral de su hijo

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo reveló la razón por la que no logró ingresar al funeral de Julián Figueroa, y es que fue captada por reporteros cuando se encontraba en el lugar.

En entrevista para Despierta América, la actriz contó por qué no pudo entrar siendo amiga de Maribel Guardia, y ante los rumores de que no tenía relación alguna con la madre del fallecido cantante.

Ella me marcó, muy linda, lo que pasa es que ella no estaba al pendiente de las personas que estaban entrando, había una persona que estaba dejando entrar a la familia, me lo explicó… Le dije ‘pero ¿qué me tienes que explicar?’, me dijo ‘no sabía yo, no supe que estabas allá afuera’. Tan dulce, tan cariñosa, le dije ‘no te preocupes por esas cosas amiga, las amigas estamos y estamos, punto’. Hemos estado en contacto todo el tiempo”