Yadhira Carrillo responde los comentarios de Leticia Calderón sobre la infidelidades de Juan Collado

CIUDAD DE MÉXICO.-Yadhira Carrillo fue contundente al responder a las recientes declaraciones de Leticia Calderón, ex pareja de su esposo Juan Collado.

Carrillo fue cuestionada por el programa Ventaneando, al respecto de las afirmaciones de Calderón, en las que comentó sobre las infidelidades de Collado, a lo que sin tapujos Yadhira replicó:

"Siempre habrá personas que van a querer lastimar y así ha sido desde hace 12 años, estoy acostumbrada, muy acostumbrada, si ustedes recuerdan esto ya lleva muchos años, desde hace 12 años están este tipo de comentarios, no lastiman porque los tomo de quien viene”.

Posteriormente, Yadhira Carrillo dio detalles del momento en que comenzó su romance con el abogado, asegurando que él ya era un hombre libre cuando comenzaron a salir.

Cuando yo conocí a Juan, Juan ya había tenido una novia, ya había terminado su relación con la señora (Leticia Calderón) y luego ya tuvo una relación preciosa con Edith Serrano que quiero, respeto y me parece preciosa”, precisó.

Finalmente, Yadhira dijo explicó que luego de que Juan terminara su romance con Edith pasó mucho tiempo para que ella aceptara a salir con él, pues a pesar de la insistencia del abogado, ella estaba ocupada grabando una telenovela.

“Si pasó muchísimo tiempo, por eso es que no entiendo porque cuando yo empecé a andar con él, se mencionó todo esto, que alguien me lo explique, por favor, no sé si fue cosa de quien”, declaró.