Yadhira Carrillo responde a rumores sobre supuesto novio italiano

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo aclaró los rumores sobre un presunto romance con un joven italiano.

Además respondió a los señalamientos sobre que posee una mansión millonaria en Estados Unidos, además de que su hermana es su prestanombres para tener distintas propiedades.

Entrevistada por los reporteros a las afueras del reclusorio donde se encuentra su esposo Juan Collado, la actriz aclaró de una vez por todas la versión con respecto a su vida sentimental.

“Yo agradezco muchísimo que me digan cosas tan bellas, ¡háganmela buena por favor!, todos los días salen cosas diferentes, nuevas”, dijo en primera instancia la artista.

Yadhira Carrillo habla de la falsa información

Posteriormente, Yadhira envió un contundente mensaje a las personas que se encargaron de difundir la falsa información. “Yo creo que hay gente que necesita comer de la gente que está en desgracia, entiendo que la gente necesite hablar, decir y construir historias y novelas”.

Conjuntamente, la protagonista de telenovelas reveló que Collado ya está enterado de todo lo que se dice de ella. “Mi esposo cuando lo vio le dio bastante risa y dice ‘ay, pobrecita mi esposa’, y me abraza, dice ‘ay, pobrecita’, porque no he podido ni salir a la esquina”.

Al respecto de la publicación que aseguró que se encontraba acabada y en la ruina, Yadhira replicó: “No sé quiénes sean las personas que inventan tanta cosa, pero yo les mando un beso, gracias por tenerme tan vista, tan en la boca de la gente”.

Habla sobre el hijo menor de Juan Collado y Leticia Calderón

Por otra parte, la intérprete de 49 años expresó su beneplácito al enterarse que Luciano, hijo de Juan, vivirá solo tras cumplir 18 años.

“Ese niño es una luz en el camino de cualquier persona, es un niño fabuloso, lo quiero, lo amamos porque es un niño que solo te va a dar sonrisas. Siempre, desde que nacieron Juan ha estado al pendiente de esos bebés y de ella también”, manifestó.