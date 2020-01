Yadhira Carrillo responde a quienes la critican porque su esposo está en la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO.- Yadhira Carrillo les responde a aquellos que la criticaron después de que asegurara que vivió una amarga Navidad por que su esposo Juan Collado se encuentra en la cárcel.



El abogado fue acusado desde julio del 2019 por presunta delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita y se encuentra preso en el Reclusorio Norte la CDMX.



Fue ante las cámaras de Suelta la Sopa que la actriz agregó que ella ha hecho chambas desde muy pequeña.



"Yo trabajo desde los 12 años, estoy acostumbrada desde muy chiquita a trabajar, siempre estoy creando, produciendo, creando cosas.

"Sabes cuando dicen tu media naranja y no, tenemos que ser todos naranjas completas, por eso yo trabajo desde los 12 años hasta el día de hoy, por eso tengo lo que tengo y no solo para mí, si no como lo hemos hecho siempre", comentó.La histrión fue ayer a visitar a su marido al tambo, ahí los reporteros le pidieron que hiciera un balance del año que terminó ayer y se mostró sorprendida."Inesperado, absurdo, sencillamente no puede estar presa una persona inocente", finalizó.