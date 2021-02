Yadhira Carrillo quiere que su esposo Juan Collado sea vacunado contra el coronavirus

Ciudad de México.-Yadhira Carrillo sigue demostrando su preocupación por la salud de Juan Collado debido al alza de contagios de Covid-19, y no descarta que en breve su esposo pueda recibir la vacuna contra este virus pese a que el abogado continúa detenido en la cárcel.

“A él ya (le toca), es un paciente vulnerable, además siempre ha sido muy disciplinado, se cuida mucho, toma sus medicamentos, pero yo espero que ahorita que llegue me puedan dar información, porque no lo sé, vamos a investigar, y cuando sepa les aviso con mucho gusto”, explicó la actriz a los distintos reporteros que la captaron a su llegada al Reclusorio Norte.

Posteriormente la artista también relató cada uno de los protocolos que se siguen para entrar a la prisión; además fue cuestionada sobre si había tenido oportunidad de hablar con Juan al respecto del testamento o sus últimos deseos de vida, sobre todo por el peligro que corre de contagiarse de coronavirus.

“De eso no hemos platicado porque el estar aquí es ya tan difícil, que hay ciertas cosas, ciertos temas que no abordas en este instante, porque cuando yo llego trato siempre de hacerlo sentir bien, de que se sienta contento, lo mejor posible, entonces no hablamos de esos temas, pero se tocan, nosotros somos muy organizados, él es muy organizado, muy disciplinado de toda su vida, entonces tiene sus cosas muy en orden siempre”, confesó Carrillo.

Por último, y aunque en esta ocasión fue más reservada con el tema de la salud de los hijos que Collado procreó con la actriz Leticia Calderón, Yadhira dijo sentirse contenta de que todos se encuentren bien de salud.