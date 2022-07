Yadhira Carrillo habla sobre cómo ha vivido durante el encarcelamiento de Juan Collado

Ciudad de México.- La actriz Yadhira Carrillo se expresó con Juan Soler sobtre la situación que vive a más de tres años de que su esposo fuese encarcelado por señalamientos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Debido a que Carrillo ha sorprendido por cómo ha apoyado a Collado visitándolo desde que su primer día en la cárcel, por lo que ahora en Sale el Sol se expresó sobre la situación.

“Me siento profundamente orgullosa de él, estoy con él siempre, lo acompaño siempre, le cocinamos, le lavamos sus sábanas, le lavamos su ropa, se la llevo... me siento muy orgullosa de él porque podría pelear de muchas formas y lo hace por el lado legal, adecuado, y otras personas quizás lo podrían hacer de otro modo, exhibiendo y gritando, las cosas como son, así abiertamente para que la gente vea y sepa, y él es una persona tan moderada, tan ordenado, tan meticuloso, tan disciplinado, es una gente a quien admiro profundamente, a quien amo profundamente, la admiración que siento por él es infinita, porque lo veo en ese lugar tan inmerecidamente”

Dijo la artista.

¿Cómo le afectó?

Al respecto de lo que ha aprendido y cómo le afectó personalmente el asunto legal, Carrillo confesó: “Que no hay nada más importante que la vida, la salud, la familia, el amor y Dios”.

De igual forma la intérprete manifestó que siempre ha tratado de ser la fortaleza de su marido en todo este tiempo. “3 años ya de una tristeza, un suplicio muy grande. No lloré, lloré poco, porque soy yo la que tiene que llegar con mi esposo a decirle ‘vamos para arriba, ¿qué hay hoy?, vamos a prender la tele’, porque le dejan tener una tele pequeñita ahí, ‘vamos a ver una película, una serie o algo, mira que rico te traje de comer, te hicimos esto en casa, te mandaron este libro’”.

Finalmente, la actriz reveló su deseo de regresar al medio artístico, aunque recalcó que lo más importante es seguir dando su respaldo a Collado por ahora.

“Ahorita en tres años que llevo en este tema, me ofrecieron la telenovela que fue ‘Cuna de Lobos’, ¿te acuerdas?, pero a lo largo de tres años si te digo 12 proyectos así, han sido pocos, les he dicho que ahorita no, porque estoy cuidando a Juan, lo primero es Juan, primero es mi esposo, eso es lo que sigue, para eso te casas. Yo lo que quisiera es hacer algo corto, como una serie, pero algo más para niños, como de animales, de niños, pero más familiar, un tema clasificación A”, concluyó.