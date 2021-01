Yadhira Carrillo dice que Lety Calderón llegó 'morada' al hospital

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo manifestó su felicidad luego de que la propia Leticia Calderón confirmara que había sido dada de alta del hospital donde se encontraba tras su contagio de Covid-19.

“Si, bendito sea Dios, bendito sea Dios, eso es lo que sé... me da mucho gusto… Nos enteramos porque salió un mensaje ¿verdad?, entonces agradecemos mucho, imagínate esos chiquitos sin su mami... es una bendición que esté bien, gracias a Dios…”, dijo la actriz durante su encuentro con la prensa a las afueras del Reclusorio Norte.

Al ser cuestionada sobre si Calderón pidió ayuda, Carrillo reveló: “Yo lo único que sé es que ella le llamó a Juan ‘chiquito’, a Juan hijo, al hijo de Juan, y le dijo que estaba muy mal, que ya no podía respirar que estaba ya morada… es lo que sé… entonces Juan rápidamente se movilizó y encontró cama, encontró hospital, salió a buscar, y sé que así fue como inmediatamente la recibieron, la hospitalizaron y dijo el doctor que si hubiera llegado un poquitito más tarde no lo lograba... llegó morada... si... si llego morada, tengo entendido que su chofer divino se envolvió en plástico y la llevó. Ahí vamos poco a poquito van pasando las cosas buenas…”.

Por último, Yadhira confesó no tener miedo a contagiarse de coronavirus a pesar de que cada semana va a visitar a su esposo a la cárcel.

“Yo no podría no venir a ver a mi esposo, o sea, mi tranquilidad está aquí. Mi tranquilidad de estar viéndolo, estando con él y la tranquilidad de él también. Eso nos hace las cosas mucho más fáciles del corazón, llevaderas... entonces si me toca pues me toco, pero me quedaré muy tranquila de saber que hice lo que mi corazón me dictaba, ¿no?… que era estar aquí pegadita a él y así será hasta el último momento que él se encuentre aquí, estaré donde él esté por supuesto…”, remató.