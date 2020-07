Yadhira Carrillo defiende a Juan Collado, asegura que no tiene privilegios en la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO.- Yadhira Carrillo sigue visitando a su esposo Juan Collado en el Reclusorio Norte a escasos días de que el abogado cumpliera un año detenido en ese lugar por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La actriz no pierde la esperanza de que en poco tiempo su marido pueda recuperar su libertad y durante su encuentro con la prensa quiso dejar en claro que tal como lo había señalado anteriormente, no tiene privilegios en la cárcel.

Es un lugar muy chiquititito y yo llego y estoy con él y claro lo puedo tocar, estoy con él, con él así como estoy junto contigo, así estoy con él y él me lee, siempre me lee, él bebe los libros, recordemos que Juan es un hombre brillante”.

Y para no dejar cabo suelto a cualquier especulación, subrayó: “él no tiene ningún privilegio desde el primer día, jamás tuvo un privilegio, nunca, ya ves que se decía cosas que tenía hasta un chef, bueno, se dicen tantas cosas, tantas cosas, tantas, tantas… que solamente te da risa. La verdad es que la pasamos bastante, bastante difícil”.

De la misma manera, la protagonista de telenovelas reveló que la madre de Collado no la ha pasado nada bien. “Mi suegra esta desecha, desecha, desecha y claro que la está pasando muy mal, no puede venir porque por su edad no le dejan entrar por el Covid”.

Posteriormente, Carrillo dijo sentirse reflejada con todas las mujeres que acuden al centro penitenciario para visitar a sus familiares. “A lo mejor si de algo le puede servir a las mujeres, esas mujeres guerreras que veo ahí entrando conmigo, te digo que somos una sola, haciendo largas filas cargando grandes bolsas pesadas, subidas, bajadas, en el lugar que es muy difícil cargar las bolsas para los rayos X”.

Incluso, la artista confesó que se encuentra mal de salud y no puede curarse por la situación que enfrenta su marido. “Yo pues estoy muy enferma de la espalda, ayer me tuvieron que inyectar, estoy con fisioterapias porque solamente puede entrar una persona, que soy yo, por el Covid… Quitaron las visitas entonces pues yo soy la que tengo que entrar, entonces yo le traigo la comida, le traigo lo que se requiere para limpiar adentro o lo que requiere para el colchón donde él duerme, este, las sábanas… entonces pues hay que entrar así, hay que echarle muchas ganas a la vida y entras con una bolsa aquí con otra bolsa acá, con otra bolsa acá en la mano, con otra bolsa acá, con otra bolsa acá, de verdad yo admiro tanto a las señoras”.

Por último, y pese a todas las adversidades que han surgido en este año, Yadhira Carrillo sentenció: “Y aquí seguiré hasta que él salga”.