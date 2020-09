Yadhira Carrillo confirma su deseo de regresar a las telenovelas

CIUDAD DE MÉXICO.- Yadhira Carrillo, contrario a meses anteriores, sorprendió al revelar su interés por volver a la pantalla chica, asegurando que esto le serviría para distraerse de todo lo que ha pasado tras la batalla legal que enfrenta su esposo, Juan Collado.

A más de un año de que su pareja sentimental fuera detenido y llevado al Reclusorio Norte de la ciudad de México acusado de diversos delitos, la actriz mexicana confesó:

“Si hubiera algo bien padre sería muy bueno, porque a mi serviría también muchísimo para distraerme, porque estoy tan metida en este tema que llega a ser tan triste, el ver ahí a mi esposo en una situación tan injusta, un hombre tan bueno, tan ordenado en sus cosas, es increíble que el esté aquí”.

Al ser cuestionada sobre los bienes del abogado y si estos ya fueron liberados, Yadhira explicó: “Todo eso lo sabe el abogado, yo nunca he llevado ese tema, eso lo llevan ellos, no tengo conocimiento de tal tema, perdón que no te lo pueda responder”.

Finalmente, Carrillo reveló que por ahora sigue enfocada en su fundación para rescatar a perritos de la calle, y debido a que no cuenta con suficiente dinero, dio a conocer que realizará una subasta.

“Hasta ahorita no, lo que necesito es hacer un bazar con todo lo que tengo justamente para poder comprar croquetas y pagar veterinarios para todos nuestros perros de la calle”, concluyó.