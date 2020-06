Yadhira Carrillo asegura que se dio cachetadas muy fuertes con Bárbara Mori en Rubí

Tras las inevitables comparaciones que han surgido con el estreno de la nueva versión de la telenovela Rubí, la que recordó su trabajo en ese proyecto fue Yadhira Carillo.

La actriz mexicana confesó que las grabaciones de esa trama no eran nada sencillas, sobre todo porque las escenas donde tenía que dar o recibir cachetadas de Bárbara Mori, protagonista de la trama, eran complicadas.

Al ser cuestionada sobre cómo hacía para grabar estas escenas, Carrillo dijo: “me daba unos cachetadones que te juro que me dolía hasta el oído, muchas veces si se me quedó marcado, aquí en el cachetito, en la mejilla, la manota y ni modo, hay que ponerse hielo un rato”.

Previo a esto, Yadhira aclaró: “eran de verdad, nos abrazábamos y nos queremos muchísimo, y sí, nos pegábamos de a deveras, porque nos decía mi director, es una y bien dada, o muchas y mal dadas, entonces de una vez ahí que quede en la primera para no salir bien golpeada después de estarse dando tantas mal dadas, entonces una fuertísima, pero bien hecha”.

Por último, y a la pregunta sobre su regreso a la pantalla chica, la artista aclaró que por ahora su único interés es el bienestar de su marido Juan Collado, por lo que no tiene tiempo para su vida laboral.

“Mientras Juan este aquí yo voy a estar pegada a él, el tiempo que sea, pegada a él y no tengo en la cabeza absolutamente nada que solamente vivir y estar para lo que él necesita, porque yo llego a casa y me pongo a preparar lo que tengo que traer… todo eso te quita mucho tiempo además de la casa… no salgo mucho y ahora menos”, destacó.