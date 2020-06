Yadhira Carrillo asegura que Juan Collado se ha refugiado en la religión

Yadhira Carrillo confesó que su esposo Juan Collado se encuentra afligido luego de permanecer detenido en el Reclusorio Norte de la ciudad de México por casi 11 meses tras ser acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Durante su visita a la cárcel, la actriz mexicana reveló que el abogado no se encuentra en su mejor momento anímico, sin embargo, ha encontrado un refugio para su problema.

Él triste, está muy triste, es muy fuerte, es muy valiente, pero Juan siempre ha sido muy para dentro, se refugia mucho en la lectura y se refugia sobre todo en la lectura religiosa y en Dios, esa ha sido su mayor fortaleza”, explicó.

Y aunque en otras ocasiones no ha tenido reparo en contestar a las declaraciones de Leticia Calderón, ex pareja de Collado, en esta ocasión optó por hacer caso omiso a las declaraciones de su colega, y ante la pregunta sobre la necesidad de Lety de vender su departamento para pagar los gastos de sus hijos, mismos que procreó con Juan, Yadhira únicamente dijo:

“No es gente que esté en mi vida, no conozco su vida, no sé de qué se trata, no te podría decir nada, ningún comentario, desconozco absolutamente la vida de esas personas”.

Cabe señalar que previo a estas declaraciones, Yadhira Carrillo manifestó su confianza en que pronto pueda resolverse de la mejor manera el proceso legal de su marido.

“Estamos al pie del cañón esperando, con el Covid las cosas se atrasaron como 90 días, y solamente esperando, en diciembre salió perfecta su investigación”, comentó.