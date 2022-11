Yadhira Carrillo afirma tomará acciones legales contra canal de Youtube

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo afirma tomará acciones legales tras supuestas difamaciones de infidelidad por parte de un canal de Youtube.

En entrevista para el programa Ventaneando, la actriz aseguró que será el abogado Guillermo Pous, conocido por ser hasta hace pocas semanas el albacea del fallecido Juan Gabriel, quien tome cartas en el asunto para que quien hizo circular dicha versión, sea obligado a probarla.

Decidimos que este tipo de temas las lleve directamente el abogado Pous, que se sabe es top en estos temas. Lo que digan que lo prueben, pero en las autoridades, en las instancias correspondientes. La persona que a partir de ahora, haga de un comentario, o haga un dicho, que lo pruebe, nada más, así de simple”

confesó la artista de 49 años.

Y añadió: “Es increíble cómo de repente se les hace tan fácil faltar al respeto de una forma, es increíble cómo una persona puede ser capaz, con la mano en la cintura, de crearte toda una historia alrededor, es muchos cuentos, porque no solo es uno, son muchos cuentos. Digo no me extraña, es su forma de llevarse el pan a la boca, lo respeto, no estoy de acuerdo con esa forma de comunicar”.

Esposo no se preocupa por rumores

Conjuntamente, Carrillo aseguró que a su esposo estos rumores no le agobian, pues por ahora está concentrado en su salud, la cual ha desmejorado en los últimos meses.

“Tiene problemas de corazón, de presión alta, de colesterol, toma sus medicamentos respectivos, porque es muy disciplinado, muy ordenado […] No pasa nada, nosotros, Juan y yo, seguimos siendo los mismos”, declaró.

Antes de terminar la entrevista, la intérprete aseguró que su amor por Juan sigue más fuerte que nunca. “Estoy más enamorada que el primer día, se lo comenté a Juan cuando inició todo esto, yo voy a estar contigo hasta el día que tú te mueras”.