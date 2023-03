Yadhira Carrillo habla del caso de su esposo: Juan Collado seguirá en prisión

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo habló con los medios a su salida del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, las autoridades aún no le conceden libertad a su pareja Juan Collado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

A escasos meses de cumplirse 4 años de la detención del abogado en un restaurante de Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, la actriz confesó que por el momento su marido continuará detenido y en espera de que las autoridades pertinentes lo dejen en absoluta libertad.

Le conté, le platiqué, le dije ‘¿qué sigue?, ¿ya nos vamos?, ¿en cuanto tiempo nos vamos?’, me dijo ‘tiene que haber algún procedimiento’, me dijo ‘tenemos que confiar en las autoridades, confiar en la buena fe de la Procuraduría’. Nosotros siempre hemos sido personas respetuosas de la autoridad, siempre hemos permanecido al margen de lo que ellos indiquen”

explicó la protagonista de telenovelas.

Espera Juan salga en libertad

Acto seguido, la actriz y empresaria aseguró que la defensa legal de su esposo informará en breve los pasos a seguir para que Juan salga libre. “Tengo entendido que los abogados hablarán por la tarde a la prensa, es que yo de esto no sé nada, me preguntas y yo de esas cosas no sé, los abogados son los que saben, entonces en cuanto yo tenga noticias, por supuesto que se las haré saber con mucho gusto”, detalló.

Al ser cuestionada sobre si tiene rencor y espera que sus detractores se retracten de los señalamientos en su contra, Yadhira manifestó: “Yo creo que todo cae por su propio peso, soy la persona menos indicada para hablar de sí mismos, yo creo que las cosas solas caen en su momento, yo creo que nadie es la persona ideal para hablar sobre sí mismo, yo creo que el tiempo y tus actos son los que dicen quien eres a lo largo del tiempo”.

Finalmente, al ser interrogada con relación a si esta noticia provocará que se una con Leticia Calderón para celebrar la salida del abogado de la cárcel, la estrella de la pantalla chica comentó: “Yo nunca he estado enojada con nadie, yo nunca he dado un mal comentario”, culminó.