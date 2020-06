Yadhira Carrillo va a prisión tras sismo para visitar a Juan Collado

CIUDAD DE MÉXICO.- Yadhira Carrillo sigue demostrando su apoyo incondicional a Juan Collado, y luego del sismo que se sintió en México la mañana de este martes, la actriz acudió a la cárcel para encontrarse con su esposo.

Preocupada por su marido, la estrella de las telenovelas llegó apresurada al Reclusorio Norte, y ante su encuentro con los reporteros que la esperaban en el lugar, solo expresó su temor por lo acontecido comentando: “¡Qué miedo verdad!... (pero) todo en orden gracias a Dios”.

Acto seguido, Carrillo negó su regreso a la pantalla chica, e inclusive descartó estar peleando por el protagónico del remake de la telenovela “Mirada de Mujer” con Leticia Calderón, ex de Collado.

“Ay no, no, no, ni sabía”, contestó a paso veloz y con una sonrisa al escuchar este rumor.

Por último, Yadhira Carrillo evitó hablar sobre las recientes declaraciones de Lety Calderón, quien aseguró que los hijos que procreó con Juan Collado la festejan a ella en el Día del Padre.