Ya se supo quien es el cantante que Thalía echó del estudio de grabación

Hace unos meses, Thalía contó una anécdota no muy agradable para ella, historia que tiene que ver con un colega de la cantante.

Según platicó, debía encontrarse con un compositor cuya actitud no fue muy buena ante la perspectiva de la cantante.

"¡El hombre llegó al estudio de grabación con una arrogancia! ¡Ustedes no saben! Llevo años en esta carrera, y nunca me había encontrado con alguien tan arrogante, con una energía tan pesada", expresó Thalía en el video.

Por si fuera poro, la cantante continua diciendo que dicho compositor llegó una hora tarde.

"Con la actitud de decir 'estoy aquí porque me mandaron, ustedes empiecen, yo quiero sentarme aquí y si puedo aportar algo, lo haré, y tengo un ensayo en un par de horas'".

Por lo que, cansada de su actitud, decidió echarlo del estudio de grabación.

"Para mí y para mis pulgas, pues se me salió lo María la del barrio y le dije 'váyase, váyase'. Se fue, agarró su guitarrita y sus cositas y se fue. Y bye".

"Gente arrogante así es tan fea… Moraleja, no te la creas, los que se la creen se las dan de divos, y si se sienten más arriba de los demás, aguas, porque cuando menos te lo esperes, suelo, cariño", agregó la actriz.

En aquél momento Thalía no dijo la identidad del artista, pero en las últimas horas se ha dado la noticia de que tal sujeto sería Joss Favela, quien se encuentra presentando su nuevo disco Caminando.

Según información del portal Vos, Durante la difusión de su álbum, el compositor fue cuestionado sobre el tema y contó los hechos desde su punto de vista, aunque comentó que no está seguro de ser el protagonista de la anécdota de Thalía.

Favela contó que llegó al estudio de grabación y que llevaba su guitarra, como había mencionado la cantante.

"Si yo generé una impresión que no era, y si es que soy yo del que está hablando, le ofrezco una disculpa sincera porque lo único que tengo es admiración y respeto", agregó.

"La saludé y le dije que iba a un ensayo al Teletón", explica Favela, y aseguró que se disculparía con Thalía pero que no tiene su teléfono personal.

"A lo mejor le ofendió, si es que soy yo, que me tuve que ir al evento del Teletón. Pero fuera de eso, ¿cómo yo mismo me voy a echar tierra? Yo quiero que me grabe porque eso representa éxito para mí", concluyó.