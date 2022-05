¡Ya no se va a callar! Hija de Mariana Levy denuncia a su ex pareja por violencia

Ciudad de México.- Paula Levy, hija de la fallecida en un asalto Mariana Levy, acusó en redes a su ex pareja, Mau Moctezuma por violencia, hace semanas había contradicho este hecho pero en esta ocasión decidió aceptarlo.

A través de redes sociales, Paula mostró los golpes y aclaró ya no se va a callar en las historias de instagram.

Siento que tengo que aclarar esto ya, hace 3 años fui víctima de violencia por una persona con la que salí y que no voy a mencionar aún por el proceso legal. Hace 2 años subí un post exhibiendo los golpes que él en su momento me llego a dar y lo borré después. Esta persona se enojó y empezó a amenazarme con compartir unos videos míos, lleva años acosándome de diferentes cuentas de Instagram y en una de sus amenazas dijo que iba a acabar mi relación con Mau”

dijo para sus seguidores.

Asimismo, la jóven de 20 años agregó: “El lunes veo que sacan en los medios de chismes las fotos que me tome cuando él me golpeó, pero editadas como si las hubiera subido etiquetando a mi novio, (Mau Moctezuma), y sé que esa persona con la que salí y lleva años acosándome mando todo eso así para perjudicar mi relación”.

La nieta de Talina Fernández dejó en claro que su actual novio la estaba apoyando en el proceso de denunciar y se encontraba estable de salud.

Finalmente, escribió en su post: “Todavía no estoy lista para hablar de la persona que causó todo este problema, pero cuando sea el momento les juro que lo haré y con todo el peso de la ley. Yo con Mau estoy mejor y más unidos que nunca, sabemos cómo es esto de los chismes y estamos acostumbrados. Gracias a todos los que se preocuparon por mí de verdad, estoy bien, me siento más fuerte que nunca, y aunque las amenazas ahí están ya no tengo miedo”.