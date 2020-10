Ya le divierte a Lucero platicar del famoso ‘Catálogo de Televisa’

Tijuana, BC.-A la cantante Lucero le resulta divertido ya platicar del famoso “Catálogo de Televisa” con el que supuestamente varias actrices prestaban sus servicios, entre las que se mencionaba su nombre.

En una entrevista que la llamada “Novia de América” ofreció en su Instagram, destacó que ya nada le sorprende de tantas leyendas urbanas que se han hecho en la televisora de San Ángel.

“Es divertido ya platicar de esas cosas, cuando ya se hicieron leyendas urbanas y digo es divertido, porque a veces no vale la pena hablar cosas negativas, pero divierte como un día que me preguntaron:

“Oye ahí en un canal de YouTube de siete seguidores y dos cucarachas dijeron que tú estabas en el catálogo de estas ondas de Televisa, nunca en mi vida he visto el catálogo, no creo que exista, como tantas leyendas urbanas, de dónde inventan hasta que yo tuve un contrato millonario para casarme con Miguel Mijares”, destacó que nunca ha tenido que hacer nada más que trabajar de manera decente y con su mamá pegada toda la vida.

Lucero, quien este 2020, cumple 40 años de carrera, recalcó que nunca tuvo un contrato de exclusividad, pero si una relación de “súper cuates” donde sus proyectos y caminos fueron siempre muy cercanos hasta el día en el que le llegó el proyecto de Telemundo y a Televisa no le pareció.

“Cuando me lo ofrecieron y en ese momento, no como ahora, hubo un distanciamiento, ni me divorciaron, pero sí hubo esta cosa de que parecía que me vetaron, de que ya no estaba en el Teleton, ni todo el día y se crea esto de que parecería que estaba vetada”, puntualizó.