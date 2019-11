Ya hay fecha para la secuela de Spider-Man: Into The Spider-Verse

ESTADOS UNIDOS.- En 2018 Spider-Man: Into The Spider-Verse complació a críticos y al público, lo que le otorgó la victoria por Mejor Película Animada en los Premios de la Academia de este año.

Ahora, como resultado a esa gran aceptación, la secuela de Spider-Man: Into The Spider-Verse llegará a los cines el 08 de abril del 2022.

Con esta información ahora pública, comienza a formarse una imagen más grande no solo para el calendario de lanzamientos de 2022, sino también donde Spider-Man: Into The Spider-Verse se ajustará también al calendario de lanzamientos de Disney / Marvel. La fecha de lanzamiento del 8 de abril de 2022 coloca a la película en el medio de las próximas dos películas de Marvel Studios: un lanzamiento sin título programado para el 18 de febrero de 2022 y la fecha de lanzamiento de Black Panther II del 6 de mayo de 2022.

Uno supondría que este anuncio sucedió en este momento como un subproducto de las recientes negociaciones de Spider-Man que se aclararon entre Marvel Studios y Sony Pictures. Si bien esta no es exactamente una propiedad en la que la mitad del pasillo de Disney estaría participando, ya que claramente sería un proyecto de animación de Sony Pictures, Spider-Man: Into The Spider-Verse habría seguido compitiendo con Marvel Cinematic Universo o cooperado con él.

Cualquier cosa puede suceder entre ahora y esta fecha de lanzamiento programada, Spider-Man: Into The Spider-Verse 2, estará en los cines en 8 de abril de 2022.