Ya hay fecha de estreno para “House of The Dragon”, de HBO

ESTADOS UNIDOS.- Para los fanáticos de “Game of Thrones” hay buenas noticias, ya que se reveló la fecha de estreno de “House of The Dragon”, a través de un “spin-off” que HBO lanzó en la que anuncia la programación que está por estrenar.

“House of The Dragon” pertenece a la programación que se estrenará en 2022 y se anunció con un clip en el que aparece un dragón alusivo a la trama que será protagonizada por Paddy Considine, quien dará vida al rey Viserys I Targaryen.

Anteriormente se anunció que en la serie también participarían Olivia Cooke, en el personaje de Alicent Hightower; Matt Smith, como el príncipe Daemon Targaryen; y Emma D'Arcy, en el papel de la princesa Rhaenyra Targaryen.



Más sobre la serie

De acuerdo al portal El Heraldo, la primera entrega constará de die episodios y relatará la historia de del reinado de Viserys I tras heredar un reino pacífico de manos de su abuelo Jaehaerys I. "El rodaje principal de House of the Dragon comienza dentro de unos meses.

Los diez episodios se filmarían en los estudios Leavesden, ubicados a las afueras de Londres y el episodio piloto estará dirigido por Miguel Sapochnik, director de “Game of Thrones”, quien también ejercerá como showrunner junto con Ryan Condel.



Se detalló que la primera entrega contará como realizaros con Clare Kilner, Geeta Patel y Greg Yaitanes.